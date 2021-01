Kalulu torna terzino destro contro il Torino: le scelte in difesa di Pioli

Kalulu torna a ricoprire il ruolo di terzino destro questa sera in Coppa Italia contro il Torino: le scelte in difesa di Pioli

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, questa sera in Coppa Italia contro il Torino Stefano Pioli opterà per diversi cambi che rivoluzioneranno parzialmente soprattutto il reparto arretrato.

Turno di riposo annunciato per Kjaer (non convocato) ma anche per Calabria e Theo Hernandez con la difesa del Milan che sarà dunque composta da Kalulu, nuovamente terzino destro, Romagnoli–Musacchio e Diogo Dalot a sinistra. Saltato l’esordio stagionale da titolare per Andrea Conti ad un passo dal trasferimento alla Fiorentina.