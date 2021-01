Coppa Italia, probabili formazioni Milan-Torino: torna Musacchio

Grosse novità nelle probabili formazioni di Milan-Torino di domani in Coppa: Pioli pensa ad una mini rivoluzione in difesa

Il Milan è pronto a fare il suo esordio in Coppa Italia. Pioli non snobba la competizione ma fa rifiatare qualcuno soprattutto in difesa. La grande novità è il ritorno di Musacchio, rispolverato per l’occasione dopo mesi da separato in casa.

FUORI DONNARUMMA– Tatarusanu in porta, Kalulu terzino destro. Riposo per Hernandez e Kessiè, al loro post Dalot e Tonali, recuperato. Davanti ancora Leao (Squalificato a Cagliari) con Castillejo, Diaz e Hauge a supporto. Ibra in panca pronto per l’ultima mezzora.

MILAN: (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Tonali, Calabria; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Rafael Leao.