Kalulu, parla il difensore ex Milan sull’espulsione di Inter Juve: «La squalifica è rimasta». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il post-partita di Inter-Juventus continua a far discutere l’intero panorama calcistico internazionale. Al centro delle polemiche c’è l’espulsione di Pierre Kalulu, il difensore francese dotato di grande duttilità tattica e velocità, che ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni de L’Équipe. Il centrale bianconero ha commentato con amarezza il doppio giallo rimediato nel derby d’Italia.

Le parole di Kalulu e la rabbia juventina

Nell’intervista concessa alla celebre testata francese, circa 10 giorni dopo il derby d’Italia, l’ex Milan Kalulu ha spiegato la sua delusione:

PAROLE – «Non volevo alimentare la frustrazione. Hanno parlato tanti, ma alla fine la squalifica è rimasta ed è meglio lasciarsi tutto alle spalle. Ha influito contro il Galatasaray? Non creso sia andata così, sembrerebbe cercare scuse e invece abbiamo sbagliato la partita»