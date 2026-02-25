Connect with us

HANNO DETTO

Kalulu, parla il difensore ex Milan sull’espulsione di Inter Juve: «La squalifica è rimasta»

Published

4 minuti ago

on

By

kalulu

Kalulu, parla il difensore ex Milan sull’espulsione di Inter Juve: «La squalifica è rimasta». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il post-partita di Inter-Juventus continua a far discutere l’intero panorama calcistico internazionale. Al centro delle polemiche c’è l’espulsione di Pierre Kalulu, il difensore francese dotato di grande duttilità tattica e velocità, che ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni de L’Équipe. Il centrale bianconero ha commentato con amarezza il doppio giallo rimediato nel derby d’Italia.

Le parole di Kalulu e la rabbia juventina

Nell’intervista concessa alla celebre testata francese, circa 10 giorni dopo il derby d’Italia, l’ex Milan Kalulu ha spiegato la sua delusione:

PAROLE – «Non volevo alimentare la frustrazione. Hanno parlato tanti, ma alla fine la squalifica è rimasta ed è meglio lasciarsi tutto alle spalle. Ha influito contro il Galatasaray? Non creso sia andata così, sembrerebbe cercare scuse e invece abbiamo sbagliato la partita»

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan4 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: Tare e la lista dei profili per trovare il nuovo attaccante rossonero

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO4 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×