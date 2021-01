Kalulu: «Fiero di essere al Milan. Con Romagnoli ci capiamo bene»

Il giovane difensore rossonero Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di Milan Tv in vista del match contro il Cagliari

Sul Milan – «Da subito mi sono sentito molto orgoglioso. Per me era il primo contratto da professionista e una grande emozione. E poi il Milan è un club storico, quindi è normale essere fieri»

Sulla prima volta da centrale – «Era la vigilia di Sparta Praga-Milan e il mister mi ha chiesto se avessi mai giocato da centrale. Ho risposto di sì, mi ha messo in campo ed è andata bene. E’ stato tutto abbastanza semplice»

Sul Parma – «Contro il Parma è stata un po’ una sorpresa. E’ successo tutto in fretta nei primi minuti di gioco. Ma dopo la sorpresa bisognava entrare subito in partita e credo di esserci riuscito. Onestamente non c’è stato il tempo di provare troppa emozione, è stato tutto molto veloce»

Su Romagnoli – «Ci capiamo bene in campo, mi consiglia quale posizione tenere, ci coordiniamo bene. Anche con gli altri difensori mi trovo bene, ci parliamo e seguiamo gli stessi principi di gioco e giochiamo a calcio, semplice»

Sul paragone con Desailly – «Un paragone che mi lusinga molto. Io sono giovane e non ho avuto l’opportunità di vederlo giocare al massimo delle sue potenzialità. Penso comunque che ci siano degli aspetti simili, ma non credo che siamo simili. Lui era lui, io sono io»

Su Pioli – «Il mister mi da fiducia e mi fa sentire a mio agio. Io sono giovane e quindi da lui e dallo staff imparo molto. Mi danno consigli in base alla partita. Mi piace molto perché mi danno la libertà di giocare come so e hanno fiducia in me»

Su Ibra – «Lo ascoltiamo. Quando una persona con il suo palmares e con la sua carriera parla è normale ascoltarlo. Cerco di seguire quello che dice, pur giocando il mio calcio. I suoi consigli sono importanti»

Sul Cagliari – «E’ una partita importante, come lo sono tutte le partite. Questa gara è rilevante ma lo era anche l’ultima e così sarà quella che giocheremo tra un mese. Cercheremo di prepararci bene e vincerla».