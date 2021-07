Kaio Jorge, il Santos: «Ancora nessun contatto con il Milan»

Sergio Canozzi, socio del Santos, ha parlato così della situazione Kaio Jorge, obiettivo del Milan, ai microfoni di Sky Sport

La situazione Kaio Jorge tiene banco nel calciomercato del Milan. Il Santos, club detentore del cartellino, afferma di non aver ancora avuto contatti con il club rossonero. Le parole del socio del club Sergio Canozzi.

«Non ho avuto contatti col il Milan, non so se li ha avuti Marcelo che ha la nostra autorizzazione per trattare in Italia e Francia. So che c’è un interesse del Monaco, non abbiamo altre offerte concrete. Sappiamo che Kaio in Europa può valere oltre i 20/25 milioni di euro. In una situazione normale lo avrei già venduto a quella cifra, senza un agente che propone cose strane. In questo momento è difficile che si arrivi a una cifra del genere. Un’offerta sui 15 milioni sarebbe presa in considerazione»