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Juventus Verona 1-1: frenata bianconera, Milan ancora terzo da solo
Juventus Verona 1-1: frenata imprevista dei bianconeri di Spalletti che non approfittano del passo falso del Milan
La 35ª giornata di Serie A regala un risultato inaspettato all’Allianz Stadium: la Juventus non va oltre l’1-1 contro un Verona già aritmeticamente retrocesso. Questo passo falso rischia di pesare enormemente sulla classifica, poiché permette alla Roma di portarsi a una sola lunghezza di distanza dai bianconeri vincendo domani con la Fiorentina. La gara si mette subito in salita per la squadra di casa a causa di un errore macroscopico di Bremer, il cui appoggio sbagliato favorisce l’azione veneta: sul cross di Bradaric, Bowie anticipa tutti e beffa Di Gregorio sul primo palo al 34′.
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Juventus-Verona 1-1: il resoconto del match
Nonostante una prestazione faticosa e priva di smalto per oltre un’ora, la Juventus riesce a raddrizzare il match nella ripresa:
- Perla su punizione: Al 65′, Dusan Vlahovic ristabilisce l’equilibrio con una magistrale punizione dai 25 metri che sorprende Montipò sul suo palo.
- Beffa al 93′: L’occasione per il sorpasso arriva in pieno recupero, quando un diagonale del kosovaro Zhegrova colpisce il palo; la sfera rimbalza sulla gamba del portiere ospite ma resta incredibilmente fuori dalla linea di porta.
- Rischi di classifica: Con questo pareggio, la Juventus resta ferma a quota 65 punti, esponendosi al possibile rientro dei giallorossi.