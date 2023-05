Juventus Milan, non ci sarà la Curva Sud: la protesta e non solo. I rossoneri del tifo organizzato non ci saranno, ma erano in Romagna

Come già annunciato sui loro profili social, la Curva Sud del Milan e l’AIMC (Associazione Italiana Milan Club) diserteranno domani sera la trasferta di Torino contro la Juventus.

Come riportato da Tuttosport, è una forma di protesta per i prezzi elevati del settore ospiti dell’Allianz Stadium: 80 euro per un tagliando. Slegati da appuntamenti calcistici, alcuni tifosi si sono recati in Emilia Romagna per aiutare le vittime dell’alluvione.