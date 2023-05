Juventus Milan, Allegri: «Stadio? Ecco cosa mi aspetto». Le parole del tecnico sui tifosi bianconeri, mentre i rossoneri saranno assenti

In conferenza stampa alla vigilia di Juventus Milan, Allegri ha parlato del clima che si aspetta allo stadio:

CHE CLIMA SI ASPETTA DOMANI ALLO STADIO – «Lo stesso clima che ci ha accompagnato per tutta la stagione, perché i tifosi sono sempre stati vicini alla squadra. Giocare in questa condizione non è mai stato facile. Ai ragazzi non devo dire assolutamente niente. Tutto si può migliorare ma la Juventus ha un’ottima base per l’anno prossimo».

