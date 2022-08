Juventus, Kostic lancia la sfida: «Sono qui per vincere»

Juventus, Kostic lancia la sfida alle altre big del campionato: «Sono qui per vincere». Le sue dichiarazioni

Filip Kostic ha parlato nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore della Juve. Ecco le sue parole:

QUI PER VINCERE – «La mentalità dei giocatori e del club è quella di arrivare sempre alla vittoria. Dobbiamo avere questo tipo di mentalità, andare però passo dopo passo, partita dopo partita con pazienza. So cosa ci si aspetta da me e sono pronto a dare il massimo».