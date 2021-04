Juventus, De Ligt: «Vogliamo arrivare secondi. Siamo forti»

Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista, parlando così del momento vissuto dai bianconeri

Ai microfoni di Sky Sport, Matthijs de Ligt ha rilasciato un’intervista. Le sue parole.

«Noi siamo delusi. Quando tu vai a Firenze lo fai per prendere i tre punti. Siamo stati delusi anche noi: bisogna fare di più per vincere perché in questa fase della stagione è importante. Più coraggio con la palla anche. Prima pensavamo allo Scudetto, ora vogliamo arrivare secondi. La squadra è forte, dobbiamo giocare per vincere lo Scudetto ma ora che non possiamo più dobbiamo arrivare secondi».