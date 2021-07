Juventus, Agnelli su Ceferin: «Siamo in Champions. Il rapporto si risanerà»

Agnelli su Ceferin: «Siamo in Champions. Il rapporto si risanerà». Le dichiarazioni del presidente della Juventus

Nella conferenza stampa dedicata alla presentazione della nuova area sportiva di Juventus, Andrea Agnelli ha parlato così dei rapporti con l’Uefa di quello personale con Ceferin.

CHAMPIONS 2021/22 – «Sì siamo assolutamente sicuri. Nel dialogo che ci sta tutto, questo era il primo passaggio del comunicato stampa della Superlega. La proposta andava da affrontare il momento che stiamo vivendo. Determinate realtà si affermano come posizioni dominanti, i gruppi spesso sono scontati e il vero interesse è sulle gare a eliminazione diretta. Va analizzato anche il comportamento delle generazioni più giovani. Oggi i ragazzi non hanno più il livello di attaccamento di quelle precedenti. A nostro giudizio c’è bisogno di una serie riflessione, da fare in una posizione di consapevolezza. La domanda era se la sezione della UEFA è legittima o se si possano fare competizioni alternative. Le proposte come sempre sono il benvenuto».

RAPPORTO CON CEFERIN – «Con Ceferin ho sempre avuto un ottimo rapporto e continuo a stimarlo come persona. Detto questo quando si lavora nel mondo del business si sa che determinate cose non si possono dire quando si firma un accordo, con le dimissioni immediate dalle mie cariche ritengo di essermi comportato nel migliore dei modi. Alex rimane una persona che stimo e il padrino di mia figlia, col tempo penso si possa risanare il rapporto».