Juve PSV 2-1: Mbangula regala il sorriso a Thiago Motta. Il resoconto del match

Juve PSV 2-1: i bianconeri vincono l’andata del play-off di Champions League grazie ad una rete nel finale di Mbangula

Serata di Champions League quella andata in scena questa sera. Il Milan sarà impegnato domani sul campo del Feyenoord.

Va alla Juventus il primo round del playoff di Champions League. I bianconeri ritrovano la vittoria in Champions League dopo tre partite al momento decisivo, contro un PSV sempre vivo, di certo temibile, messo bene in campo. E che con Perisic, dopo la rete nel primo tempo di McKennie, quasi fa festa. Arriva praticamente a dieci minuti dalla fine la zampata vincente decisiva: è la notte di Mbangula, e anche un po’ di Conçeicao. Finisce 2-1 allo Stadium, terza vittoria consecutiva per i bianconeri, in vantaggio nel ritorno in Olanda.