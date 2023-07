Juve Milan, videochiamata tra due calciatori in vista dell’amichevole – VIDEO

Mancano pochi giorni all’amichevole estiva tra Juve e Milan: ecco l’iniziativa social che ha coinvolto due calciatori

Simpatica iniziativa social in vista dell’amichevole estiva tra Juve e Milan. Sul canale social ufficiale dei rossoneri è stato condiviso un simpatico video nel quale si vedono due nuovi acquisti delle rispettive squadre interagire tra loro in videochiamata. I calciatori in questione sono Christian Pulisic e Timothy Weah.

#JuveMilan calling 📲⚽🇺🇸



Come enjoy the Italian football classic 🇮🇹



Thursday. July 27, 7:30 p.m. PT 🕢#ACMTour #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) July 23, 2023

Il match tra bianconeri e rossoneri andrà in scena venerdì 28 luglio nel corso della tournée negli USA.