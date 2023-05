Juve Milan, Rebic escluso dalla trasferta: svelato il motivo. Pioli ha lasciato il croato a casa per ciò che ha visto in allenamento

Per la trasferta di Torino, dove il Milan ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions, non è partito Ante Rebic: scelta tecnica di Pioli.

Come scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in allenamento il croato non ha convinto il suo allenatore, con atteggiamenti non giusti e allenamenti non al massimo. L’addio ai rossoneri sembra a un passo.