Juve Milan: Out anche Krunic e Messias, le loro condizioni

Juve Milan: continuano le news poco confortanti in vista del big match di Torino. Krunic e Messias si allenano a parte. Il motivo

Ibrahimovic, Bakayoko e adesso anche Krunic e Messias. Il bollettino medico da Milanello non è per nulla incoraggiante per il Milan, in vista della sfida di domenica sera contro la Juve. Gli ultimi due, infatti, si sono allenati ancora a parte a causa di due motivi differenti.

Krunic sta smaltendo ancora il problema muscolare rimediato in Nazionale con la sua Bosnia. Discorso diverso per il brasiliano: sembra che stia lavorando ancora a parte per recuperare la forma, nonostante sia arrivato in rossonero ormai da quindici giorni.