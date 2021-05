Juve Milan: la faccia di Bonucci in panchina dice tutto – FOTO

Leonardo Bonucci è sconsolato in panchina dopo il gol subito da Tomori dalla Juventus: la faccia dice tutto – FOTO

La Juventus cade in maniera fragorosa in casa contro il Milan: squadra senza idee, Ronaldo e Morata mai pericolosi e una difesa traballante, unita ad un centrocampo che ha sbagliato tutto.

I bianconeri non riescono ad imprimere la svolta decisiva e la faccia di Leonardo Bonucci, in panchina per tutta la gara, dice tutto dopo il gol di Tomori. L’ex difensore rossonero è rimasto in panchina per tutto il corso della gara e ha visto i compagni di squadra cadere contro gli ex compagni rossoneri.