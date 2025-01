Juve Milan, Conceicao su Theo e Leao: «Non è giusta questa cosa, non possiamo nasconderci»

Juve Milan, Conceicao non le manda a dire: «Mi prendo le colpe ma ai miei giocatori manca questo». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Intervenuto a DAZN dopo Juve–Milan, Sergio Conceicao ha rilasciato dichiarazioni molto forti sulla voglia di vincere

JUVE-MILAN, RISPOSTE DA LEAO E THEO HERNANDEZ – «Sì ma non possiamo secondo me appoggiarci sempre sui giocatori più esperti. Gli altri hanno le loro responsabilità, non è che possiamo mettere tutto il peso sulle spalle di Theo, Leao e Mike, non è giusto. Ci sono anche gli altri e non si possono nascondere. È il calcio ed è la vita. Ho giocato per 25 anni e so com’è, che in questi momenti di difficoltà escono quelli che hanno più esperienza e più maturità. Ma nessuno si deve nascondere. Dobbiamo guardarci negli occhi e vedere come possiamo fare di più, io per primo, e come cambiare questa situazione. Non è una situazione che siamo una squadra tecnicamente non al livello delle altre grandi in Italia, o non è che a livello fisico non possiamo arrivare ad un momento importante con tutti al top, a livello di organizzazione non è che non possiamo arrivare a livelli alti. Dopo c’è anche un’altra parte che per me è la cosa più importante. Se non hai la base, la voglia, la fame, la voglia di vincere la partita e ogni duello, come se ogni duello fosse decisivo: qua manca questo. E io come allenatore mi prendo questa responsabilità per cambiare questa situazione».