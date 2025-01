Juventus Milan, l’annuncio di Conceicao in conferenza stampa: «Domani giocherà titolare»

Condividi via email

Juventus Milan, Sergio Conceicao ha detto che il centrocampista partirà dal primo minuto nel big match dell’Allianz Stadium

Nella conferenza stampa di presentazione di Juventus–Milan, Sergio Conceicao ha risposto così sulla possibilità di vedere Bennacer e Fofana insieme.

FOFANA-BENNACER – «Ogni giocatore va messo nelle sue funzioni e devono avere unità tra di loro. Non credo che Isma e Fofana non possano coabitare, anzi domani giocheranno insieme, tutti devono capire come attaccare ma con equilibrio. Domani Bennacer giocherà titolare».

