Juve Milan, Brahim Diaz da record come Pato: il dato

Juve Milan: il trequartista rossonero Brahim Diaz è il più giovane marcatore rossonero in casa bianconera dai tempi di Pato

Il gol di Brahim Diaz è valido per il momentaneo vantaggio del Milan sulla Juventus, in questo match valido per il posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A.

La rete siglata dallo spagnolo entra anche di diritto nei record rossoneri. Come riportato dai dati Opta infatti, Brahim Díaz (21 anni e 279 giorni) è il più giovane giocatore del Milan a segnare in casa della Juventus in Serie A da Alexandre Pato (19 anni e 103 giorni) nel dicembre 2008.