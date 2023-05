Juve Milan, la moviola: ecco gli episodi chiavi del match. Mariani vuole lasciare giocare, ma mancano dei cartellini

Le intenzioni di Mariani sono chiare sin dall’inizio: il fischietto di Juve Milan vuole lasciar giocare il più possibile, anche dopo contrasti ruvidi. Al 38′, il tiro di Messias è stato ribattuto dal petto di Kostic e non ci sono gli estremi del rigore. Così come per il contatto tra Theo Hernandez e Cuadrado al 42′.

In tema cartellini, al 15′ del secondo tempo c ‘era il giallo di Rabiot per l’entrata su Brahim Diaz. Rischia Saelemaekers su Locatelli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che dà un 6,5 all’arbitro Mariani per la conduzione di gara.