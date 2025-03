Juve Genoa 1-0: Yildiz regala i primi tre punti a Tudor. Il resoconto del match

Condividi via email

Juve Genoa 1-0: una magia di Yildiz regala i primi tre punti a Igor Tudor nella gara giocata alle 18. Il resoconto del match

La Juventus torna al successo, nella prima con Igor Tudor in panchina. Lo fa con voglia e atteggiamento, più che col gioco spumeggiante, contro un Genoa sempre in partita pur con scarsa pericolosità nell’arco dei 90 minuti. Allo Stadium finisce 1-0, con rete al 25′ di Kenan Yildiz, ovvero del migliore in campo senza dubbio alcuno.

Domani il Milan di Conceicao è chiamato a rispondere sul campo del Napoli.