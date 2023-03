Juve, Allegri: «Rincorsa Champions? Una tra Milan, Inter, Lazio e Roma rimarrà fuori». Il tecnico bianconero sulla lotta per il posto in Europa

Nella conferenza stampa alla vigilia di Roma Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato della lotta Champions e delle rivali per questo obiettivo. Ecco le sue parole:

CHI E’ PIU’ VICINA DA PRENDERE ROMA O LAZIO – «Se vogliamo essere realisti, in questo momento qui, forse son state travisate le mie parole, la rincorsa in Champions è una cosa impossibile, difficile, quasi impossibile. La squadra al momento ha fatto 50 punti, tolgo quei 2 con la Salernitana. Sul campo stiamo facendo. Dobbiamo dare continuità, tra quelle davanti rimarrà fuori una tra Inter, Lazio, Milan e Roma. Tra queste 4 una rimarrà fuori. C’è anche l’Atalanta dietro, ha 41 punti, quindi ha la possibilità ancora di rientrare. Ci sono 42 punti in gioco, perché mancano 14 partite, quindi è tutto ancora da giocare. Dobbiamo fare un passo alla volta, non possiamo vedere lontano perché momentaneamente sono talmente lontane che dobbiamo lavorare per i mini-obiettivi come ho sempre detto».

