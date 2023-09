Juric torna sul pesante KO contro il Milan: «Non voglio più vedere quella roba là»

Ivan Juric, in conferenza stampa alla vigilia di Torino Genoa, è tornato a parlare del pesante KO per 4-1 contro il Milan

In conferenza stampa alla vigilia di Torino Genoa, Ivan Juric è tornato a parlare del pesante KO subito sette giorni fa contro il Milan a San Siro per 4-1. Le parole del tecnico granata.

QUANDO VEDREMO IL VERO TORINO – «L’altra sera è stata la peggiore tra Verona e Toro, negli ultimi quattro anni. Una squadra si costruisce durante gli allenamenti: siamo andati oltre le aspettative in questi due anni perché andavamo al massimo anche in allenamento. Danna la confort zone di qualche anno fa, tutte le cose sommate anche per il mercato ci ha portati a fare una prestazione indecente. E ti fa riflettere su tanto. Già domani voglio un Toro diverso: possiamo anche perdere, non siamo una grandissima squadra, ma l’atteggiamento sui calci piazzati e le altre cose devono essere diverse. Spero che già domani sia il Toro, non quella roba dell’altro giorno. Ora pensiamo a questa partita, è una finale a livello umano per vedere chi sono i miei giocatori. Se ripetiamo la gara dell’altro giorno, dovremo riprendere delle decisioni. Ma adesso la tattica passa in secondo piano».