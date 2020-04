Julio Salinas: «Il Milan del ’94 era uno squadrone»

L’ex attaccante di Barcellona e della nazionale spagnola ricorda il 1994 quando perse con il Milan ad Atene e con l’Italia negli USA

Intervistato dal Mundo Deportivo, Julio Salinas ha ricordato il 1994 e le sconfitte cocenti patite in finale di Champions contro il Milan ad Atene e quella con la nazionale spagnola ad USA ’94 contro l’Italia.

«L’Italia del ’94 era uno squadrone con la base del Milan che ci sconfisse 4-0 qualche settimana prima nella finale di Champions» il commento dell’attaccante basco. Champions che fu sollevata in quell’occasione da Mauro Tassotti, protagonista di un episodio storico ai danni di Luis Enrique in quell’Italia-Spagna in America: «La gomitata di Tassotti era rigore ed espulsione grande come una casa ma chi è che fischia un rigore ed espulsione contro gli italiani? L’arbitro fu un coniglio».