Juan Miranda Milan, presto l’incontro con gli agenti. Ma c’è un ostacolo nella strada che porta al terzino

Parte la missione del Milan per Juan Miranda. È il terzino del Betis Siviglia il profilo ideale individuato dalla dirigenza rossonera per rinforzare le fasce e dare respiro a Theo Hernandez.

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan ha in programma un nuovo confronto con gli agenti del giocatore, in questo momento serio candidato per il ruolo di vice-Theo, sebbene il Betis stia spingendo affinché il giocatore rinnovi.