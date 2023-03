Jovic su Ibrahimovic: «Ha lasciato una traccia indelebile nel calcio». Le parole dell’attaccante della Fiorentina

Luka Jovic ha parlato ai microfoni di Repubblica del suo idolo: Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dell’attaccante della Fiorentina su quello del Milan:

«Uno dei miei idoli in assoluto, anche per le sue origini slave. Zlatan ha lasciato una traccia indelebile nel calcio e anche adesso è il valore aggiunto di un top club come il Milan. Incontrarlo è un sogno: a fine partita vorrei scambiare la maglia con lui».