Jovic scalda i motori in vista del derby: le ultime verso Inter-Milan

Jovic scalda i motori in vista del derby: le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti verso Inter-Milan del 16 settembre

È stato acquistato nelle ultimissime ore di mercato proprio per questo motivo, e il 16 settembre Pioli potrebbe affidarsi a lui nella delicatissima stracittadina tra Inter e Milan.

Potrebbe essere arrivata l’ora di Luka Jovic. Il nuovo attaccante rossonero, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, scalda i motori in vista del derby qualora Giroud non dovesse recuperare pienamente dall’infortunio alla caviglia.