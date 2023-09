Jovic Milan, il serbo una volta si incrociò con Giroud: ecco quando

Il nuovo attaccante del Milan, Luka Jovic, si è già incrociato in passato con il suo nuovo compagno Olivier Giroud

Il Milan ha deciso di puntare su Luka Jovic per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli e concedere un po’ di riposo a Olivier Giroud nel corso della stagione.

Il serbo si è incrociato in passato proprio col centravanti francese. Quando? In occasione delle Semifinali di Europa League, quando i due si sfidarono (uno con la maglia dell’Eintracht Francoforte, l’altro con quella del Chelsea). Ad avere la meglio furono i Blues, che vinsero anche in finale contro l’Arsenal. Ma i due attuali attaccanti rossoneri furono dei veri protagonisti di quella competizione: Giroud terminò come capocannoniere, con 11 reti, alle sue spalle proprio l’ex Fiorentina, con 10 gol.