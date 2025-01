Jovic Milan, il serbo può rimanere in Serie A! Pressing costante dello storico dirigente, clamorosa indiscrezione

Jovic Milan, l’attaccante serbo, in uscita dal club rossonero, è finito nel mirino del Monza del grande ex Adriano Galliani. I dettagli

Come riferito da Gianluca Di Marzio, Luka Jovic resta in uscita dal calciomercato Milan già in questo mese di gennaio. Le ultime:

PAROLE – «Nelle ultime ore, ci sono stati dei tentativi con il Milan per Luka Jovic: al momento, però, l’attaccante non sembra essere convinto della destinazione. Non solo. Per l’attacco, c’è anche un’idea per Belotti del Como».