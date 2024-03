Jovic Milan: decisione presa per il futuro dell’attaccante, il piano del club rossonero

Tra i tanti temi del calciomercato Milan c’è quello legato al futuro di Jovic. Il club ha preso una decisione in merito

Il calciomercato Milan ha preso una decisione sul futuro del proprio attacco. Con Giroud destinato a salutare in direzione America, più precisamente Los Angeles, il club rossonero è intenzionato a trattenere Jovic.

Come riportato da Matteo Moretto, nelle prossime settimane ne parlerà con il suo agente per trovare un accordo sul prolungamento. Tutte le parti in questione vogliono arrivare all’intesa definitiva. C’è ottimismo.