Jovic, non solo il gol: i suoi numeri in Milan Fiorentina

Jovic ha trovato il gol del 2-2 in Milan-Fiorentina! Questi i numeri della partita del centravanti serbo

Uno dei protagonisti dell’ultimo turno di Serie A è stato senza dubbio Luka Jovic. Il centravanti serbo ha trovato la rete del definitivo 2-2 in Milan-Fiorentina.

Non solo il gol per l’ex calciatore di Real Madrid ed Eintracht Francoforte. Nei 70 minuti in cui è stato in campo ha anche effettuato 6 passaggi chiave, vinto 2 duelli ed effettuato 3 recuperi. E’ stato uno dei migliori della sfida.