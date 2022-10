Jorginho: «Il rigore c’era. Magari non l’espulsione…». Le parole del centrocampista del Chelsea

Jorginho ha parlato del match contro il Milan ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del centrocampista del Chelsea:

RIGORE – «Per me c’era. Magari non l’espulsione, ma il rigore c’era. Questo episodio ha ovviamente cambiato la partita, ci ha facilitato sicuramente. Stavolta è toccato a noi. E’ una vittoria importante».

DOPPIA SFIDA CONTRO IL MILAN – «Sono state due gare diverse. Quando vai in svantaggio e sotto di un uomo non è facile, noi siamo stati bravi, anche se abbiamo concesso qualcosa di troppo».

MILAN – «I dettagli, a questi livelli, fanno la differenza. Quando hai mezza occasione devi sfruttarla, altrimenti il risultato può cambiare. Il Milan è in crescita, ha vinto lo scudetto l’anno scorso, anche con un giocatore in meno ci ha messo in difficoltà in alcune situazioni»

NAPOLI – «Non sono sorpreso, stanno facendo benissimo e sono contento per loro. Non abbiamo paura di nessuno, massimo rispetto sempre, ma mai paura».