Joao Felix Milan, Brambati a sorpresa: «Non l’ha voluto Conceicao, a volte si perde». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, nella serata di mercoledì, ha sconfitto la Roma per 3-1 e ottenuto il passaggio del turno alle semifinali di Coppa Italia. Un ruolo determinante l’ha avuto l’esordiente Joao Felix, di seguito le parole di Brambati su di lui a TMW Radio.

PAROLE – «C’è chi dice che lo ha voluto Conceicao. Io penso di no, Mendes ha fatto il suo giochino, magari con Conceicao complice. Per me è un modo per metterlo in mostra. E’ un giocatore con tanta qualità non espresse, stava per perdersi. Mi ha deluso per esempio Zaniolo, che ha avuto l’occasione con l’Atalanta e Gasperini, ma questo gli ha detto di cercarsi un’altra piazza. Joao Felix ha talento, ma a volte si perde»