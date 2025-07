Joao Felix, nuovo trasferimento in vista per l’ex giocatore del Milan: c’è una squadra attualmente in pole. Le ultimissime sui rossoneri

João Félix potrebbe presto fare ritorno al Benfica. Il talentuoso attaccante portoghese, di proprietà del Chelsea e con un recente passato in prestito al Milan, è al centro di una trattativa che lo riporterebbe nel club che lo ha lanciato nel grande calcio. Secondo le ultime indiscrezioni, il Benfica sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta di 20 milioni di euro per acquisire il 50% del suo cartellino.

Il periodo di sei mesi trascorso al Milan non ha lasciato un segno indelebile. Nonostante qualche lampo di classe, João Félix non è riuscito a esprimere appieno il suo potenziale in Serie A, trovando difficoltà nell’integrarsi pienamente nel sistema di gioco rossonero e non convincendo la dirigenza a riscattarlo. Così, l’ex rossonero è tornato alla base al Chelsea, ma il suo futuro a Londra appare incerto.

Il desiderio di João Félix di tornare a “casa” al Benfica è noto, e il club portoghese sembra determinato a riabbracciare il suo ex gioiello. L’idea di acquisire solo una parte del cartellino è una mossa per alleggerire l’investimento, permettendo al Benfica di riportare un giocatore di indubbio talento e allo stesso tempo distribuire il rischio economico. Questa operazione rappresenterebbe una dichiarazione d’intenti per il Benfica e un’opportunità per João Félix di ritrovare la continuità e la fiducia che gli sono mancate nelle ultime stagioni.

Il Chelsea valuterà l’offerta, consapevole che il giocatore ha bisogno di giocare con regolarità per rilanciarsi. La trattativa si preannuncia complessa, ma la volontà del calciatore e l’ambizione del Benfica potrebbero spingere verso una soluzione favorevole per tutte le parti.