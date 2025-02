Jeda a CagliariNews24: «Agli italiani dico di tifare la Nazionale. Tonali è eccezionale»

Jeda ha rilasciato un’intervista in esclusiva a CagliariNews24. Il brasiliano ha speso grandi complimenti per l’ex centrocampista del Milan

Jeda, storico ex calciatore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a CagliariNews24. Jeda ha detto la sua anche sulla Nazionale di Luciano Spalletti.

LE PAROLE – «Mi sta piacendo la crescita di Retegui, sta migliorando in ogni partita che gioca; in Gasperini ha trovato un allenatore che lo valorizza in tutto e per tutto. Poi c’è un grande giocatore come Zaccagni o Orsolini che io considero eccezionale e che sta facendo molto bene a Bologna, questo senza dimenticare Kean. Quello che dico a Spalletti è che se crede nei giovani allora deve continuare ad andare avanti così con il suo progetto oltre che continuare nel suo lavoro valorizzandoli. Penso che bisogni fare questo e dire agli italiani di tifare la Nazionale perché è la squadra di tutti. Una cosa che succede anche in Brasile è il fatto che tutti si spaventano quando arriva una critica, è una cosa sbagliata. Ci sono alcuni che giocano bene nel club e poi con la Nazionale non riescono a dare quel qualcosina in più. In Serie A e all’estero ci sono tanti giocatori forti, uno su tutti per me è l’ex Milan Tonali che è un calciatore eccezionale, è cresciuto in una maniera spaventosa sotto tutti i punti di vista».

