Jashari e il sogno rossonero: «Il Milan è un club magico, ora mi sento al 100%»

Jashari racconta l’emozione del trasferimento al Milan ai microfoni di SportMediaset, sottolineando i punti cardine della sua prima stagione in rossonero

Il Milan ritrova finalmente una delle sue pedine più promettenti per il centrocampo. Ardon Jashari, il talentuoso mediano svizzero arrivato durante la scorsa estate per rinforzare la mediana, ha espresso tutta la sua carica ai microfoni di SportMediaset. Dopo un inizio di stagione tormentato dalla rottura del perone, il calciatore ha completato il percorso di recupero ed è ora a completa disposizione di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per la sua capacità di lanciare i giovani talenti con equilibrio e pragmatismo.

Il percorso del classe 2002 verso il Diavolo non è stato semplice, caratterizzato da un lungo braccio di ferro tra la dirigenza rossonera e il Club Brugge. Tuttavia, la volontà del ragazzo è stata ferrea, spinta dal desiderio di calcare il prato di San Siro e onorare una maglia che definisce leggendaria. Per i rossoneri, il rientro a pieno regime dello svizzero rappresenta un rinforzo fondamentale per il finale di stagione, offrendo al tecnico toscano geometrie e fisicità necessarie per blindare gli obiettivi stagionali del club.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: riportare il Milan stabilmente nelle notti europee più prestigiose. Con il pieno recupero fisico, il centrocampista si candida a diventare un protagonista del nuovo corso, cercando di ripagare la fiducia dei tifosi che lo hanno atteso con pazienza durante i lunghi mesi di riabilitazione.

CONDIZIONE FISICA – «Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite».

TRATTATIVA E SOGNO MILAN – «Il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che potevo venire a Milano è stato un sogno che si è avverato, dopo una lunga trattativa sono potuto arrivare in questo club magico. È una sensazione fantastica giocare per questo club, ogni giorno e ogni partita. Provo a godermi questa sensazione, per dare tutto sul campo e spero di rendere ogni tifoso felice, ma anche orgoglioso, di me».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Raggiungere la Champions League è l’obiettivo principale di questa stagione. Quando giochi quella competizione significa vivere notti magiche. È qualcosa che dobbiamo raggiungere tutti insieme».

