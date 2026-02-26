Jashari è l’arma in più in questo finale di stagione? Allegri pensa a una nuova soluzione per il centrocampo rossonero…

Jashari può diventare l’arma in più in questo finale di stagione. Allegri pensa a un nuovo tandem a centrocampo…

Il Milan si prepara a cambiare volto a centrocampo per la sfida in casa della Cremonese. Secondo quanto riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport, l’assenza forzata di Ruben Loftus-Cheek ha spinto Massimiliano Allegri a studiare una soluzione tattica inedita e di grande qualità. L’idea del tecnico livornese è quella di affidarsi a un doppio play per gestire il ritmo della gara, schierando contemporaneamente lo svizzero Ardon Jashari e l’eterno Luka Modric.

Questa scelta nasce dalla convinzione che i due centrocampisti possano coesistere perfettamente, integrando la visione di gioco del croato con la freschezza e la geometria del giovane elvetico. Con Loftus-Cheek ai box, Allegri cerca più controllo e precisione nel palleggio per scardinare la difesa grigiorossa. A garantire equilibrio e fisicità al reparto ci sarà l’inamovibile Adrien Rabiot, che completerà una mediana tecnica ma muscolare al tempo stesso.

Jashari, nuovi scenari tattici: la visione di Allegri per il centrocampo

La “Rosea” sottolinea come questa mossa non sia solo un’emergenza, ma una precisa scelta strategica. Per l’allenatore rossonero, avere due fonti di gioco contemporaneamente in campo può aumentare l’imprevedibilità della manovra. «Al centro c’è Jashari. Tocca allo svizzero accanto a Modric: Milan col doppio play», titola il quotidiano, evidenziando come la qualità individuale debba essere il motore della ripartenza dopo il passo falso contro il Parma.

La convivenza tra lo svizzero e il croato sarà il tema tattico principale della settimana a Milanello. Max Allegri ha già dato indicazioni chiare durante le ultime esercitazioni: «Per lo svizzero è possibile la coesistenza con il croato», un segnale forte che punta a valorizzare le doti di palleggio della rosa. Domenica scatterà l’ora della verità, con il Milan pronto a mostrare la sua nuova veste tecnica per difendere il piazzamento in classifica.