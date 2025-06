Jashari Milan, il procuratore del centrocampista del Brugge vuole portarlo a tutti i costi in rossonero: clamorosa rivelazione

Un nome nuovo e intrigante si affaccia all’orizzonte del calciomercato rossonero: Ardon Jashari. Le indiscrezioni, riportate da una fonte autorevole come Carlo Pellegatti, suggeriscono un forte interesse da parte dell’agente del giovane talento, il quale starebbe spingendo con decisione per un trasferimento nel calciomercato Milan. Una notizia che, se confermata, potrebbe rappresentare un colpo interessante per la dirigenza di Via Aldo Rossi, sempre attenta a individuare profili giovani e promettenti su cui costruire il futuro.

Secondo quanto riportato da Carlo Pellegatti, noto giornalista e storica voce rossonera, l’agente di Jashari avrebbe espresso la ferma volontà di portare il suo assistito a Milano. Un’affermazione che lascia intendere una strategia ben definita e un tentativo concreto di aprire un canale di trattativa con il club di proprietà di RedBird. Sebbene al momento non siano trapelate informazioni specifiche sulle cifre o sulla fase delle negoziazioni, il fatto che un “addetto ai lavori” del calibro di Pellegatti rilasci una dichiarazione del genere è già di per sé significativo. Indica che il nome di Jashari è concretamente sul tavolo, o perlomeno nell’agenda, di chi gestisce gli interessi del giocatore.