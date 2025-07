Jashari Milan, i dirigenti del Brugge confermano la frenata nella trattativa: è successo poco fa a Milano, Tare spiazzato. Le ultimissime sui rossoneri

Giornata intensa a Milano, con la dirigenza del Club Brugge che ha lasciato da poco la sede dell’Inter, a viale Liberazione. L’incontro, come appreso dall’inviato di Calciomercato.com, era focalizzato sulla possibile cessione in Belgio del giovane Stankovic. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata né dal direttore sportivo Devy Rigaux né dal direttore generale Bob Madou, entrambi presenti al vertice.

Il silenzio dei dirigenti belgi è stato categorico anche quando sono stati interpellati sulla trattativa tra il loro club e il Milan per Ardon Jashari. Un secco “No comment” ha fatto da eco alle indiscrezioni che, proprio nella mattinata di oggi, hanno segnalato l’ennesima brusca frenata nella negoziazione per il centrocampista. Le dichiarazioni rilasciate dai due dirigenti a testate come Het Laatste Nieuws e Het Nieuwsblad sembrano aver ulteriormente complicato un affare già di per sé tortuoso.

Questo “no comment” sul fronte Jashari getta un’ombra sulla possibilità che il talentuoso giocatore possa approdare a Milanello. Le parole o, in questo caso, la loro assenza, dei vertici del Club Brugge evidenziano una situazione di stallo, o addirittura di regresso, nella trattativa con il Milan. La sensazione è che le posizioni delle due società restino distanti, nonostante il forte interesse dei rossoneri per il giocatore.

Mentre l’Inter continua a lavorare sui propri obiettivi di mercato, cercando di piazzare alcuni giovani, il Milan si trova di fronte a un ostacolo in più per Jashari. La fermezza del Club Brugge, unita alle recenti dichiarazioni alla stampa belga, rende la chiusura dell’affare tutt’altro che scontata, mettendo a rischio il trasferimento del giocatore in Serie A.