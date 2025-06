Jashari Milan, il Club Brugge ha richiesto una super cifra per farlo lasciar partire: la risposta di Tare non si è fatta attendere. Le ultimissime

Il Milan continua a scandagliare il mercato alla ricerca di giovani talenti da inserire nella propria rosa, e tra i nomi finiti nel taccuino dei dirigenti rossoneri c’è quello di Ardon Jashari. Il mediano classe 2002, ha catturato l’attenzione del club di via Aldo Rossi per le sue promettenti qualità e il potenziale di crescita.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il Milan ha messo gli occhi sul giovane centrocampista, apprezzandone in particolare la visione di gioco, la capacità di interdizione e la predisposizione a dettare i tempi in mezzo al campo. Jashari rappresenterebbe un investimento in prospettiva, un elemento che potrebbe crescere e affermarsi nel calcio italiano, seguendo la filosofia di mercato che ha portato a Milanello altri giovani di valore.

Tuttavia, la strada per arrivare a Jashari si presenta in salita a causa delle elevate richieste del club belga. Il Brugge, consapevole del potenziale del suo gioiello e del crescente interesse da parte di diverse squadre europee, continua a “sparare alto” per il suo cartellino. Si parla di una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro più bonus, una somma considerata decisamente fuori portata e ritenuta esagerata dai dirigenti milanisti.

Il Milan non ha intenzione di partecipare ad aste o di sborsare cifre che non rientrano nei propri parametri economici per un giocatore, seppur promettente, che deve ancora affermarsi a livello internazionale. Nonostante l’interesse sia concreto, l’operazione Jashari, a queste condizioni, sembra destinata a rimanere bloccata, a meno che il Brugge non decida di abbassare drasticamente le proprie pretese o che il Milan non riesca a trovare una formula alternativa per il trasferimento.