James: «Vogliamo vincere ogni competizione, su Potter...»

Il terzino del Chelsea, prossimo avversario del Milan in Champions, Reece James ha parlato ai canali ufficiali del club:

«Gli ultimi anni sono stati buoni, ma siamo stati anche in finali dove abbiamo perso. Vogliamo vincere ogni competizione a cui partecipiamo, e se arriviamo in finale, non c’è motivo per cui non dovremmo esserci andando fino in fondo».

VITTORIA PREFERITA – «La mia partita preferita? Battere 4-0 la Juventus la scorsa stagione. È stata una buona prestazione di squadra a tutto tondo e una buona prestazione anche per me»

POTTER – «Nel calcio le cose succedono molto velocemente. Ho giocato diverse volte contro le squadre di Graham Potter e finora sembra un bravo ragazzo. Ha fame di vincere e penso che sarà un futuro entusiasmante»