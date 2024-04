Futuro Pioli, Jacobelli difende il tecnico rossonero: «Gli strali si abbatteranno su di lui, ma...»

Esonero Pioli, Jacobelli difende il tecnico rossonero: «Gli strali si abbatteranno su di lui, ma…». Le parole del giornalista

Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo l’eliminazione del Milan in Europa League, difendendo anche Stefano Pioli che è a rishio esonero. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Una resa incondizionata, imprevista e inaspettata. Per questo ancora più amara. La Roma ha nettamente meritato la qualificazione e il Milan ha giocato molto male. Come dicevamo nel pre, ci voleva un altro approccio e non c’è stato: squadra in campo senza animus pugnandi e determinazione. C’è una questione di dignità della squadra adesso. Mi domando perché dopo otto risultati utili consecutivi ci sia stato questo tracollo. Questa sera non mi aspettavo questa prova. Conoscendo la posta in palio, quantomeno battiti… Gli strali si abbatteranno su Pioli ma in campo ci vanno i giocatori e non puoi giocare in questo modo»