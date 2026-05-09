Iuliano celebra la stagione di Bartesaghi: «Il suo è l’esempio più importante quest’anno. Dietro c’è il lavoro della società»

Iuliano celebra la stagione di Bartesaghi. Le parole dell’ex giocatore della Juventus in merito alle prestazioni del terzino rossonero

Mark Iuliano, ex difensore, ha parlato a Radio-TV Serie A della crescita di Davide Bartesaghi, giovane terzino del Milan protagonista in questa stagione.

Davide Bartesaghi è stato una delle note più interessanti della stagione del Milan. Il classe 2005, terzino sinistro rossonero, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra, superando nelle gerarchie Pervis Estupinan. Nelle ultime settimane il suo rendimento ha conosciuto un leggero calo, in linea con quello della squadra, ma il suo potenziale resta uno degli aspetti più significativi del progetto rossonero.

BARTESAGHI – «Bartesaghi forse quest’anno è stato l’esempio più importante: però dietro questo ragazzo c’è un lavoro della società per farlo giocare in prima squadra. Allegri non ha mai avuto paura di far giocare i ragazzi, però alla base c’è un lavoro importante. Bartesaghi sì ha avuto un piccolo calo perché ha fatto un’annata strepitosa perché accollarsi quel ruolo di terzino sinistro del Milan e farlo in quella maniera, con quella capacità, con quella eleganza… Non è di prospettiva, è già importante adesso ed è un 2005».

Le parole di Iuliano confermano la considerazione crescente attorno a Bartesaghi, considerato non soltanto un talento per il futuro, ma un giocatore già pronto per incidere nel presente del Milan.

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