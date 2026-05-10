Italiano sempre più vicino al Milan? Intanto annuncia: «Incontrerò la dirigenza e vedremo il da farsi»

Vincenzo Italiano si racconta tra i successi storici a Bologna e le voci che lo accostano ai rossoneri in caso di addio di Allegri

Vincenzo Italiano è tornato a parlare dei suoi successi e del suo futuro nel corso di una profonda intervista rilasciata su Rai 2, all’interno del programma Dribbling. Il tecnico ha ricordato con orgoglio l’inizio della sua avventura in rossoblù e l’accoglienza ricevuta: «Faccio sempre la battuta che quando ho accettato la panchina del Bologna qualcuno mi dava del matto. Dopo la Champions, dopo quanto costruito da Thiago Motta poteva essere difficoltoso replicare. Invece ho incontrato una società top, una squadra di alto livello. E in campionato abbiamo fatto un bel cammino portando a casa un trofeo che mancava da cinquant’anni, con 30mila bolognesi all’Olimpico e tanta gente ad acclamarci sul pullman scoperto. Da brividi». Un percorso straordinario che ha riportato entusiasmo in città, consolidando la sua posizione tra i migliori tecnici del panorama nazionale.

Tuttavia, l’ottimo lavoro svolto ha attirato inevitabilmente l’attenzione delle grandi piazze, in particolare del Milan, che starebbe valutando il suo profilo nell’eventualità di una separazione da Massimiliano Allegri al termine della stagione. Nonostante i rumors di mercato si facciano sempre più insistenti, l’allenatore mantiene il focus sulla chiusura del campionato, rimandando ogni discorso relativo al proprio futuro ai prossimi incontri con la proprietà emiliana.

Il futuro e le voci sulla panchina del Milan

Incalzato proprio sulle indiscrezioni che lo vorrebbero come possibile successore di Allegri sulla panchina del Diavolo, Italiano ha commentato così la situazione: «A questo punto della stagione c’è sempre un valzer di nomi tra allenatori e giocatori. Io sono concentratissimo sul campo perché abbiamo ancora qualche obiettivo da raggiungere. Sono in una società in cui si lavora benissimo, incontrerò la dirigenza e vedremo il da farsi». Le parole del tecnico confermano dunque una situazione di stallo apparente, dove la priorità assoluta resta il traguardo sportivo con il Bologna, in attesa di capire se l’interesse di Giorgio Furlani e della dirigenza rossonera si trasformerà in una trattativa concreta nelle prossime settimane.