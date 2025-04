Italiano Milan, la novità sul tecnico cambia tutto! Ha accettato, può firmare immediatamente

Condividi via email

Italiano Milan, l’attuale tecnico del Bologna non avrebbe dubbi ad accettare la corte rossonera in caso di proposta concreta

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlos Passerini, noto giornalista del Corriere della Sera, ha fornito un importante aggiornamento sulla situazione nuovo allenatore in casa Milan in vista della prossima stagione:

PAROLE – «Vincenzo Italiano, anche da quello che risulta a me, in caso di proposta dal Milan potrebbe decidere di lasciare Bologna. Difficilmente direbbe di no a una proposta del Milan».