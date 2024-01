Italiano Milan, resiste questa ipotesi per il futuro: gli aggiornamenti e le ultime notizie sulle mosse dei rossoneri

Con ogni probabilità i prossimi saranno gli ultimi mesi di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. L’intenzione della società, infatti, è quella di cambiare guida tecnica a partire dalla prossima stagione.

Resiste l’idea Vincenzo Italiano per sostituire l’attuale allenatore: come riportato da Tuttosport, è un’ipotesi che certamente non va scartata in vista della prossima estate.