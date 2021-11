Italiano: «La vittoria contro il Milan? Ecco che cosa ci deve dare»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, durante la conferenza pre Empoli è tornato sulla vittoria contro il Milan. Le sue parole

«Penso che sia una gara per noi molto importante, venire fuori da una vittoria contro una grande squadra come il Milan ci deve dare forza, dobbiamo cercare continuità di risultati che non abbiamo avuto. Bravi a battere una grande, ora torniamo a fare bene lontano dal Franchi. Domani cercheremo di ottenere questo, sarà difficile perché l’Empoli ha tanti punti, è neopromossa ma gioca a calcio. Sanno farlo, hanno messo in difficoltà tante squadre, sono stati capaci di battere squadre forte. In Serie A non esiste una partita facile o scontata, dobbiamo approcciarla bene con l’umiltà di andare a Empoli».