Italia Under 19, vittoria contro la Slovacchia: in campo Nasti e Desplanches

L’Italia Under 19 trova una vittoria di misura contro la Slovacchia. Sono scesi in campo i rossoneri Nasti e Desplanches

L’Italia Under 19 è ad un passo dalle semifinali dell’Europeo di categoria. Grazie alla vittoria odierna per 0-1 contro la Slovacchia agli azzurri basterà che la Romania non batta la Francia per passare matematicamente il girone ed ottenere anche il pass per i prossimi Mondiali U20.

Nella gara di oggi decide un gol di Ambrosino. In campo per 90 minuti i rossoneri Sebastiano Desplanches e Marco Nasti.