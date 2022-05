Italia Under 18, le convocazione per lo stage: c’è un rossonero

L’Italia Under 18 ha diramato le convocazioni per lo stage in programma dal 30 maggio all’1 giugno. C’è un rossonero

Il tecnico della Nazionale Under 18 Daniele Franceschini ha convocato oggi 23 Azzurrini per lo stage in programma al centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” dal 30 maggio al 1° giugno. Lo stage si concluderà con una gara amichevole contro la Roma Under 18 (ore 10.30).

Lista dei convocati

Portieri: Davide Mastrantonio (Roma), Matteo Rizzo (Pro Vercelli);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Leonardo D’Alessio (Roma), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Guarino (Empoli), Gabriele Indragoli (Empoli), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Federico Accornero (Genoa), Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Cher Ndour (Benfica), Riccardo Pagano (Roma), Andrea Palella (Genoa), Nicola Patanè (Verona);

Attaccanti: Luca D’Andrea (Sassuolo), Tommaso Mancini (Vicenza), Antonio Raimondo (Bologna), Samuele Vignato (Monza).