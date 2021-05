Italia U19, i convocati per l’amichevole contro l’Austria: ci sono tre rossoneri

Il commissario tecnico dell’Italia U19 Carmine Nunziata ha convocato 25 giocatori per la partita amichevole contro l’Austria

Il tecnico Azzurro Carmine Nunziata ha convocato 25 giocatori per la partita amichevole contro i pari età dell’Austria che si giocherà venerdì 4 giugno alle 15 presso lo stadio Gino Colaussi di Gradisca d’Isonzo. Il raduno inizierà nella città friulana domenica 30 maggio e terminerà con la partita amichevole.

“ Ritorniamo in campo con grande entusiasmo – sono le parole di Carmine Nunziata – dopo tanta inattività. Avremo un gruppo eterogeneo, fatto di giocatori che hanno vissuto esperienze importanti come il Mondiale Under 17 e tante facce nuove. Sarà interessante valutare queste altre energie per aggiungere nuova linfa alla filiera Azzurra”.

Dei 25 convocati, la gran parte (22) è costituita da ragazzi nati nel 2003; i tre rimanenti sono del 2004. Le due Nazionali giovanili si sono incontrate 24 volte e il bilancio finale è di 11 vittorie per gli Azzurrini, 6 pareggi e 7 sconfitte.

Elenco dei convocati

Portieri: Tommaso Bertini (Atalanta), Sebastiano Desplanches (Milan), William Rovida (Inter);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Filippo Fiumanò (Juventus), Alessandro Fontanarosa (Inter), Davide Gentile (Fiorentina), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Riccardo Turicchia (Juventus);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Franco Ezequiel Carboni (Inter), Cesare Casadei (Inter), Nicolò Cavuoti (Cagliari), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Destiny Efosa Egharevba (Chievo), Youns Gabriele El Hilali (Milan), Giacomo Faticanti (Roma), Samuel Giovane (Atalanta);

Attaccanti: Wilfried Degnand Gnonto (Zurigo), Henoc Stephane N’gbesso (Milan), Alessio Rosa (Atalanta), Samuele Vignato (Chievo).

Staff: Capodelegazione, Gianfranco Serioli; Segretario, Luca Gatto; Allenatore, Carmine Nunziata; Assistenti Allenatore: Emanuele Filippini e Daniele Zoratto; Preparatore dei Portieri, Fabrizio Ferron; Preparatore Atletico, Marco Montini; Match Analyst, Marco Mannucci; Medici: Cosma Calderaro e Attilio Romano; Nutrizionista, Maria Luisa Cravana, Fisioterapista: Angelo Cartocci; Organizzazione: Maria Teresa Laiacona

Fonte: figc.it